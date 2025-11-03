Дожди в Ярославле задержатся до выходных

В Ярославле на текущей неделе каждый день прогнозируются осадки. Дожди прекратятся к выходным. Такой прогноз дает Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Дневная температура воздуха в период со вторника по пятницу составит +8…+9 градусов. По ночам будет +4…+7 градусов. Облачная погода и небольшие дожди ожидаются до субботы.

В выходные немного похолодает — +6 градусов днем и +2…+3 ночью. Осадков днем не прогнозируется. Однако в ночь с субботы на воскресенье возможен небольшой снег с дождем.

Алла Чижова