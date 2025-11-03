На 8% выросла за неделю заболеваемость ОРВИ в Ульяновской области

За неделю с 27 октября по 2 ноября заболеваемость ОРВИ в Ульяновской области выросла на 7,86%, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в Ульяновской области зарегистрировано 5783 случая заболевания ОРВИ (интенсивный показатель — 54,35 случая на 10 тыс. человек населения). При этом недельный показатель заболеваемости пока ниже эпидпорога по совокупному населению на 19,77%.

В Ульяновске заболеваемость выше из-за большей плотности населения. На прошедшей неделе зарегистрировано 4399 случаев заболевания ОРВИ и гриппом (интенсивный показатель на 10 тыс. населения — 71,92), но это ниже недельного эпидпорога на 19,34%.

Андрей Васильев