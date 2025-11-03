В Октябрьском районе Ростова цены на жилье выросли на 15,6% за месяц

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону стоимость 1 кв. м жилья в новостройках за октябрь выросла на 15,6% до 166,3 тыс. руб., что стало максимальным показателем среди всех районов города. Об этом сообщают аналитики Domostroydon.ru.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации экспертов, за месяц цена квадратного метра увеличилась на 22,4 тыс. руб., Этот показатель существенно превысил средний рост по городу, составивший 3,7%. В то же время в Ленинском районе наблюдалось снижение стоимости на 3,27%.

Специалисты объясняют резкое подорожание в Октябрьском районе появлением новых жилых комплексов с улучшенными планировками. Средняя цена предложения в таких проектах достигает 200 тыс. руб. за 1 кв. м.

Валентина Любашенко