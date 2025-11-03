Стубб предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Йоханнесбурге

Президент Финляндии Александер Стубб предложил организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Йоханнесбурге в конце ноября. Об этом господин Стубб заявил на открытии Национальных курсов по обороне, передает Yle.

Фото: Kent Nishimura / Reuters Президент Финляндии Александер Стубб

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Александер Стубб предложил провести переговоры на саммите G20, который пройдет в ЮАР 21-22 ноября. Он подчеркнул, что мир вступил в «новую ядерную эру» и напомнил о решении господина Трампа испытать ядерное оружие в ответ на аналогичные действия других стран. Президент Финляндии отметил, что НАТО сейчас обеспечивает ядерную защиту его страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не примет участие в саммите G20, но Россия будет представлена на достойном уровне.

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп после телефонного разговора заявили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель. Местом проведения двустороннего саммита выбрали столицу Венгрии. Спустя несколько дней господин Трамп объявил об отмене переговоров, потому что американская сторона засомневалась в возможности достичь «нужных целей». В России считают, что переговоры не отменены, а только отложены на какой-то срок.