США создают клуб стран для торговли критически важными минералами

США формируют клуб стран для «справедливой» торговли критически важными минералами, сообщил министр внутренних дел страны и глава Национального энергетического совета Даг Бергам. По его словам, в клуб уже вошли шесть стран: Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия и Австралия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр внутренних дел США Даг Бергам

Фото: Raghed Waked / Reuters Министр внутренних дел США Даг Бергам

Фото: Raghed Waked / Reuters

«В последние несколько недель США объявили о механизме для создания клуба стран, чтобы иметь возможность осуществлять справедливую торговлю между его членами, очищать и перерабатывать критические минералы»,— сказал господин Бергам на конференции ADIPEC в ОАЭ (запись опубликована на YouTube-канале ADIPEC).

Как добавил Даг Бергам, в торговле критически важными минералами «были некоторые перебои». Он также сказал, что без доступа к таким ресурсам невозможно развитие искусственного интеллекта и других высокотехнологичных отраслей.

В конце октября США подписали соглашение о поставках критически важных минералов с Японией. В апреле Вашингтон заключил аналогичную сделку с Украиной.