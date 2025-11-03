Татарстан подписал меморандум с международной организацией исламских финансов

По поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова министром экономики Мидхатом Шагиахметовым подписан Меморандум о взаимопонимании с Организацией по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI). Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Татарстана.

Меморандум предусматривает развитие партнерского финансирования, образовательных инициатив и открытие представительства организации в Казани. Его подписали на 20-й конференции по исламскому банкингу в Бахрейне.

Мидхат Шагиахметов подчеркнул значимость взаимодействия российского финансового рынка с глобальной системой исламских финансов и отметил проекты Татарстана в сфере искусственного интеллекта, повышающие прозрачность финансовых операций.

Анна Кайдалова