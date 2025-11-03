С владельца шаурмы в Кунгуре взыскали более 1 млн рублей

По иску краевого управления Роспотребнадзора пострадавшим от отравления в кунгурском кафе «Shaurma Cosmos» присуждена компенсация свыше 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Об отравлении жителей Кунгура некачественной шаурмой, купленной в кафе «Shaurma-kosmos», стало известно 30 января 2025 года. Всего пострадали 32 человека. У заболевших был выявлен возбудитель сальмонеллеза. Кафе было закрыто, а СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

С целью возмещения вреда пострадавшим гражданам краевой Роспотребнадзор подал исковое заявление в Кунгурский суд в защиту группы граждан о взыскании с собственника кафе — ИП Имомова материального вреда, а также компенсации морального вреда. К исковому заявлению присоединилось 22 истца. 22 октября 2025 года суд взыскал с ответчика 1,1 млн руб.