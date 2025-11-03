Самара хочет стать местом проведения чемпионата мира по гонкам дронов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что регион будет подавать заявку на проведение в Самаре чемпионата мира по гонкам дронов.

Об этом глава региона сказал в видеосообщении в своем MAX-канале, продемонстрировав на видео тренировку самарских спортсменов.

«Это будущее!» — отметил Вячеслав Федорищев, имея в виду развитие беспилотной авиации.

Как сообщила пресс-служба правительства Самарской области, в Самаре в понедельник, 3 ноября, на стадионе «Солидарность Самара Арена» стартовал Кубок России по гонкам дронов в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Соревнования продлятся с 3 по 5 ноября.

На соревнования прибыли более 60 спортсменов из 14 регионов страны. Они будут соревноваться в личном и командном зачетах в четырех дисциплинах: класс 200 и класс 330. Среди участников – победители и призеры первенства и чемпионата России, а также первого официального международного турнира – Кубка Москвы по гонкам дронов — 2025. Самой юной участнице Кубка России Арине Курковой 14 лет. По итогам соревнований будет сформирован окончательный состав сборной России по гонкам дронов.

Форум «Россия — спортивная держава» проводится с 5 по 7 ноября в Самаре в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс (при поддержке правительства РФ и правительства Самарской области).

5 и 6 ноября на деловых сессиях поднимут ключевые вопросы о цифровой трансформации отрасли, будущем развития гонок дронов, спортивного программирования, фиджитал-спорта, лазертага и использования искусственного интеллекта в спорте.

В обсуждении цифровой трансформации спорта примут участие президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике Никита Нагорный, исполнительный директор Федерации спортивного программирования России Александр Росляков, президент Федерация компьютерного спорта России Дмитрий Смит, председатель Федерации лазертага России Дмитрий Солодов, председатель Общероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская и другие представители спортивных организаций, органов власти и бизнеса.

В день официального старта Форума, 5 ноября, пройдет финал соревнований в самом зрелищном и скоростном 330-м классе (в командном зачете). В этот же день жители Самары смогут бесплатно увидеть баталии Кубка России на стадионе «Солидарность Самара Арена», для всех остальных будет организована прямая трансляция на Rutube-канале Федерации гонок дронов.

Андрей Васильев