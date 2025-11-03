«Никакого вмешательства в ДНК, только чистая "нанофабрика"»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает об исследованиях ученых из Словении и о том, зачем нужны женские ретриты.

Методология Health at Every Size

Не худейте, если одна только мысль об этом процессе вызывает вселенскую грусть. По крайней мере, так утверждает группа медицинских экспертов из онлайн-издания BMJ Innovations. Они уверены, что диеты и ограничения, как правило, не дают стойкого эффекта, а любая значимая потеря веса, чтобы навсегда, почти невозможна. При этом вред может быть значительным: расстройство психики, предрассудки к полноте и вечный неутолимый голод. Методология Health at Every Size (или «Здоровье в любом размере») фокусируется на устойчивом образе жизни, уважении к телу и индивидуальном подходе. Впрочем, не только врачи ослабили напряжение и отпустили на волю принятие своей неидеальной формы. В недавнем международном исследовании ученые выяснили, какие именно параметры мужского тела кажутся женщинам привлекательными. Результаты неожиданные и развеивают миф о том, что девушкам нравятся мускулистые и худощавые. Участницы оценивали черно-белые снимки, на которых были изображены мужчины с совершенно разным телосложением. Лидировали те, у которых индекс массы тела был от 23 до 27, то есть с нормальным и слегка плотным телосложением. А самым важным параметром оказался процент жировой ткани. Оптимальное сочетание, как резюмировали ученые, 13-14%. А вот соотношение плеч к талии влияло на оценки только косвенно, что ставит под сомнение V-образный торс как образец золотого стандарта.

Средневековые практики поразительно напоминают тренды из TikTok

Это обнаружили исследователи из университета Бингемтон в Нью-Йорке. Они проанализировали сотни рукописей, которые включают рецепты для красоты и здоровья средневекового тела. Например, так выглядела рекомендация, чтобы справиться с головной болью: «Раздавите персиковую косточку, смешайте ее с розовым маслом и намажьте на лоб». В современности розовое масло также применяется при мигрени, напоминают ученые. Еще есть бьюти-средство, в состав которого входили кусочки ящерицы. Шампунь имел двойное назначение: он помогал сделать волосы густыми и струящимися или удалить их. То есть это аналогия депиляции. Рукописи, которые изучали исследователи, красочны, с иллюстрациями растений и их корневой системы, витиеватый шрифт повторяет общую стилистику текста. Причем большая часть этих средневековых рецептов была написана где-то в уголках страниц книг, которые не относятся к медицине, например, в учебниках по грамматике, теологии или поэзии. Инфлюенсеры часто продвигают эти рекомендации как современную альтернативную медицину, замечают ученые, хотя они существуют уже тысячи лет и намекают, что темные века были не такими уж и темными.

Робот впервые самостоятельно удалил желчный пузырь

Операция прошла успешно, правда, выполнялась она не на живом человеке, а на органах животных. Перед тем, как взять в свои роботизированные руки скальпель, новоиспеченный хирург просмотрел 16 тыс. видеозаписей, не только с успешными операциями, но и с исправлением ошибок. После идеально сдал восемь экзаменов своим наставникам — исследователям из Колумбийского, Стэнфордского университетов и Университета Джонса Хопкинса. Разработанный командой робот SRT-H — это скачок в том, что инженеры называют «уровнем автономности», в отличие от уже существующих аналогов. В его основе — два нейросетевых модуля с четким распределением обязанностей. Первый — распознает голосовые команды вроде «скальпель или поставь зажим», второй — с ювелирной точностью выполняет эти манипуляции. В будущем, как полагают ученые, такой «хирург» сможет приступить к операции на живом человеке под дистанционным наблюдением опытных врачей. Впрочем, пользователи в интернете вспомнили мем: на картинке робот торжественно объявляет, что удаление аппендицита прошло удачно. На вопрос пациента о том, почему свежий шрам у него расположен с левой стороны тела, а не правой, машина, не унывая, отвечает: «У тебя зоркий взгляд! Сейчас я все сделаю уже правильно».

Ученые из Словении впервые напечатали 3D-фигуру микрослоненка внутри живой клетки

Она тоньше человеческого волоса раз в десять, а длиной миниатюрный слон вышел всего 10 микрон. Тем не менее на фотографиях, которые разместили исследователи, ясно видны уши, четыре ноги и даже хобот. Прежде ученые уже имплантировали мелкие объекты при помощи фагоцитоза, процесса, при котором клетка поглощает инородный объект. Но это было возможно только с определенными видами. 3D-печать с помощью суперточного лазера и специальной жидкости, в свою очередь, позволяет работать с большим числом клеток. Помимо слоника, ученым удалось создать крошечные штрих-коды: они могли бы помочь для отслеживания миграции раковых клеток. Также микролазеры, размещенные внутри, в будущем могли бы «светиться» и сигнализировать о важных изменениях. Еще одна идея — микрорычаги или пружинки, для измерения силы внутри клетки. Примечательно, что каждая вторая клетка после такого вмешательства, выжила. А некоторые даже продолжили делиться и передавали своим дочкам напечатанные структуры прямо как семейные реликвии. Главное преимущество — никакого вмешательства в ДНК, только чистая «нанофабрика». Но этот микрошаг может стать большим рывком в сторону нового человека с полноценным механическим комплексом внутри.

Ретриты для женщин

С возрастом женщины испытывают гнев намного больше, но выражают его реже. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на недавнее исследование ученых. Злость и усталость накапливаются, но взрывы и вспышки агрессии чаще глушатся и подавляются. При этом привычка держать в себе негатив может нарушать сон, влиять на работу сердца, давление и даже карьеру. А к каким глобальным последствиям может привести женский гнев, писали еще классики. Впрочем, бизнес уже готов предложить варианты укрощения ярости. Например, журналистка британской The Independent посетила один из женских ретритов в Лондоне. Полный входной билет стоил чуть меньше $200, а в саму практику входила возможность эмоционально поговорить о своем гневе, нанести удары по подушке, обед, арт-терапия и звуковая ванна. А в природном заповеднике недалеко от Амстердама третий год подряд проходит ретрит «Алхимия гнева. Только для женщин». В течение недели участницы с помощью пения, танцев и рычания пытаются трансформировать свою ярость в топливо для творчества, созидания и сексуальности. Стоимость билета с проживанием в лесных домиках — свыше $3 тыс. В Исландии в этом году пройдет Releasing Anger & Restoring Balance — ретрит для женщин, которые пережили измену партнеров. Восстановиться после предательства авторы проекта предлагают с помощью отдыха в сельской местности и уединения в дикой исландской природе. Стоимость не сообщается, но, как допускают СМИ, соответствует премиальному heeling-опыту, так что гнев точно отпустит.