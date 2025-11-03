В Нижнекамске на капремонт корпуса гимназии выделят 312,5 млн рублей

На капитальный ремонт учебного корпуса Гимназии № 1 имени Мусы Джалиля в Нижнекамске выделят 312,5 млн руб., следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

В рамках ремонта планируется провести отделочные работы, замену кровли, фасада, окон и витражей, установку металлических и деревянных дверей, монтаж сантехнических перегородок, системы отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования, автоматизацию оборудования, электромонтажные и слаботочные системы, а также архитектурную подсветку, установку вывесок и навигации.

Работы будут завершены к 1 декабря 2026 года. Финансирование осуществляется из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает «Главстрой РТ».

Анна Кайдалова