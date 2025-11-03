На Дону Роспотребнадзор выявил нарушения в 18% школ

Роспотребнадзор обнаружил санитарные нарушения в 18% школ Ростовской области с начала учебного года, большинство из них связаны с организацией питания и состоянием помещений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, специалисты ведомства провели профилактические проверки образовательных учреждений региона в рамках контроля за соблюдением санитарных норм. По результатам визитов отклонения от требований выявили почти в каждой пятой школе.

«Основные проблемы касались условий приема пищи и хранения продуктов, а также санитарного состояния помещений. В ряде учебных заведений проверяющие обнаружили несоответствие установленным стандартам организации питания. По итогам проверок руководители десяти образовательных учреждений получили официальные предписания об устранении выявленных недостатков в установленные сроки»,— говорится в сообщении.

По словам экспертов, питание должно включать полноценные горячие блюда и напитки, а продолжительность обеда составлять не менее двадцати минут. Нарушение этих правил может привести к проблемам с пищеварением у детей и заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

В Роспотребнадзоре подчеркнули: «Контроль качества питания в школах остается приоритетным направлением работы, поскольку здоровье учащихся напрямую зависит от соблюдения санитарных норм».

Валентина Любашенко