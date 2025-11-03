Ранее судимый за наркотики ульяновец арестован за убийство и попытку убийства

В Ульяновске арестован житель областного центра, обвиняемый в убийстве и покушении на убийство своих знакомых, сообщило в понедельник региональное следственное управление СКР.

По данным следствия, в Ульяновске ночью 2 ноября во время поездки в автомобиле такси в районе ул. Камышинской между тремя 37-летними пьяными пассажирами произошел конфликт, «в ходе которого ранее судимый обвиняемый нанес ножевое ранение в грудь одному из своих знакомых, а затем ножевое ранение грудной клетки второму знакомому». Один из потерпевших скончался в салоне автомобиля, жизнь второго была спасена ввиду своевременных действий водителя такси, доставившего раненого в больницу.

По факту убийства (ч.1 ст.105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и покушения на убийство двух лиц (ч. 3 ст.30, ч. 2 ст.105 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предъявлено обвинение, решением суда ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным источника, близкого к следственным органам, обвиняемый — Александр Китахин, ранее он уже был судим за производство и хранение наркотиков, а также за мошенничество в сфере страхования. Все трое — одноклассники, вместе пили в Ленинском районе. Зачем они поехали в Засвияжский район, обвиняемый объяснить не смог — не помнил (второй его одноклассник пока находится в тяжелом состоянии и показания давать не может). По словам таксиста, он услышал короткие громкие возгласы, не мог понять, что там, сзади, случилось, потом раздались крики: «Вези в больницу!». Следствие не исключает, что все трое могли быть под воздействием наркотиков, для проверки этой версии следователи ждут результатов экспертизы.

Андрей Васильев