Умерла актриса и кастинг-директор Инна Штеренгарц

Российская актриса Инна Штеренгарц умерла в возрасте 77 лет, сообщает портал «Кино-театр.ру». Она скончалась 2 ноября, в свой день рождения. Похороны состоятся 7 ноября в Екатеринбурге, рассказал РБК режиссер Владимир Хотиненко.

Инна Штеренгарц закончила театроведческий факультет ЛГИТМиК. Она начала карьеру в театре, затем работала на Свердловской киностудии, создавая документальные фильмы. В кино дебютировала в 1993 году в фильме Владимира Хотиненко «Макаров», где снималась с Сергеем Маковецким, Еленой Майоровой и Ириной Метлицкой.

Актриса известна ролями в фильмах «Каникулы в зазеркалье», «Вечерний звон» и сериале «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя». Она написала сценарий к фильму «Из отголосков далекой речи» и работала кастинг-директором, сотрудничая с ведущими российскими режиссерами.