«Эксперимент главного тренера "Спартака" снова не сработал»

«Краснодар» обыграл «Спартак» на своем поле (2:1) и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Вторую строчку занимает ЦСКА, третью — «Зенит», затем идут «Балтика» и «Локомотив», а красно-белый клуб — лишь на шестом месте. За развитием событий в 14-м туре чемпионата России по футболу следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

«"Спартак" — чемпион!»— болельщики клуба могут произносить эту фразу вполне законно, так как женская команда выиграла чемпионат страны. Что же касается мужчин в красно-белых футболках, то до победы в РПЛ им далеко. В матче «Краснодар»—«Спартак» было видно, насколько южане быстрее, слаженнее и острее в атаках. И то, что первый тайм завершился победой хозяев (1:0), нельзя назвать везением. Опасных моментов у ворот гостей было немало, и второй гол после перерыва все-таки случился. Но, несмотря на такое преимущество, концовка матча получилась жаркой. Арбитр показал две красные карточки, удалив двух игроков «Краснодара», Джону Кордобу и Дугласа Аугусто. И москвичи один мяч отыграли, но победу южан (2:1) можно назвать заслуженной. Очередной эксперимент главного тренера «Спартака» Деяна Станковича снова не сработал. Серб привычно кипел у бровки, получил желтую карточку, но поймать его футбольную мысль никто не смог. Известный блогер Юрий Кузьмичев, болельщик «Спартака», даже назвал наставника москвичей «вредителем»: «Команда, которая не то что не управляется тренером, а только и занимается тем, что борется с вредительством человека по фамилии Деян Станкович, обречена в больших матчах проигрывать».

Но, несмотря на все происходящее, Станкович остается на своем посту. Вроде как руководство команды пока не может подобрать ему замену. Найти человека, который будет управлять игроками стоимостью почти €150 млн, действительно непросто. Но еще сложнее добиться результата без большого бюджета, и это блестяще получается у Андрея Талалаева. Его «Балтика» одержала очередную победу, на этот раз над «Ахматом» (2:0). И стоит подчеркнуть, что у калининградцев в составе не было четырех игроков основы. Однако уровень футбола, который показала «Балтика», удивил даже тренера: «Это была одна из важнейших игр, которая определяла наше будущее, куда мы пойдем: туда наверх, бороться, или же в середину таблицы. Я очень благодарен ребятам. То, что будет создано столько моментов с крепким, организованным, дисциплинированным, боевитым "Ахматом", меня очень удивило».

Удивляются возможностям «Балтики» и поклонники футбола. Ведь за 14 туров калининградцы набрали 27 очков. Такая же цифра — у «Локомотива», всего на два балла больше у «Зенита», на три — у ЦСКА и на пять — у «Краснодара», который лидирует в турнирной таблице. Если «Балтика» пройдет на таком уровне весь сезон, то вопросы по цене трансферов должны появиться во многих клубах. Хотя при нынешнем уровне российского чемпионата достойную команду можно сформировать, даже не имея денег на покупку игроков, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Поверьте, можно бесплатно собрать команду, которая будет в шестерке точно. Просто этим надо заниматься. Когда приходят такие люди, как Франсис Кахигао, к примеру, начинается: €20 млн за того, €20 млн — за этого и так далее. Что это за ерунда?»

Вскоре «Балтику» ждет еще одно непростое испытание. Команда Андрея Талалаева встретится на своем поле с «Краснодаром», и, похоже, это будет центральный матч 15-го тура, который завершит к тому же первый круг.

Владимир Осипов