РБК: фонд имени Шейха Зайеда инвестирует в склад для Ozon в Грозном

Связанный с правительством Абу-Даби фонд имени Шейха Зайеда планирует вложиться в строительство крупного складского комплекса в Грозном, который затем арендует онлайн-ритейлер Ozon (MOEX: OZON). Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

Фонд имени Шейха Зайеда, учредителем которого выступает Фонд развития Абу-Даби, инвестирует в строительство складского комплекса площадью около 101 тыс. кв. м в особой экономической зоне «Грозный», рассказали источники.

По данным издания, ритейлер Ozon уже заключил предварительное соглашение о долгосрочной аренде комплекса. Объект построят до 2027 года. Представитель Ozon подтвердил РБК, что в Грозном действительно планируют построить склад, однако не уточнил детали участия фонда имени Шейха Зайеда в строительстве комплекса.

Эксперты оценивают стоимость проекта в 7-9 млрд рублей. Ставка аренды может составить примерно 11-12 тыс. руб.за кв. м в год, что даст Ozon ежегодные расходы на уровне 1,1-1,2 млрд рублей.

По словам экспертов, выбор Грозного для строительства склада обусловлен ростом спроса на электронную торговлю в Чечне. Кроме того, особый экономический режим в ОЭЗ «Грозный» позволит Ozon снизить операционные расходы.

Фонд имени Шейха Зайеда был основан в 2017 году в результате договоренности между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и экс-президентом ОАЭ Шейхом Халифой бен Заидом Аль Нахайяном. Миссия фонда — создание благоприятных условий для достижения устойчивого социально-экономического развития в Чечне путем предоставления финансовой поддержки на создание и развитие предприятий, следует из информации на сайте организации.