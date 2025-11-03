Житель Ростовской области задержан за хранение 140 граммов марихуаны

В Егорлыкском районе сотрудники полиции задержали 48-летнего местного жителя, у которого дома обнаружили 140 гр. марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По информации ведомства, полицейские из группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД по Егорлыкскому району действовали на основе оперативных данных. При обыске жилища подозреваемого они нашли картонную коробку с веществом растительного происхождения.

«Физико-химическое исследование подтвердило, что изъятый материал является наркотическим средством — марихуаной массой 140 гр. Как установили оперативники, мужчина хранил наркотики для личного употребления»,— говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта). Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Валентина Любашенко