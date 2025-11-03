В нефтяной выставке в Абу-Даби принимают участие восемь предприятий из Прикамья

Делегация Пермского края принимает участие в международной нефтегазовой выставке ADIPEC 2025 в Абу-Даби. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«На нашем стенде — продукция восьми компаний из Прикамья, - написал глава региона. — Представляем коллегам решения, которые могут быть востребованы на международном рынке — от приборов для электрозащиты и газоанализаторов до турбогенераторов, электродвигателей и нефтегазового оборудования».

Для пермских предприятий участие в ADIPEC — это возможность найти новых партнеров, расширить экспорт на международном уровне и перенять опыт для внедрения инноваций в собственное производство.