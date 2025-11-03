В Приангарье за 7,3 млрд рублей построят стенд для изучения атмосферы Земли

ФГБУ Институт солнечно-земной физики СО РАН объявило тендер на строительство нагревного стенда для изучения физики атмосферы Земли, в том числе ионосферы и магнитосферы, а также эффектов космической погоды. Объект возведут в поселке Одинск Ангарского городского округа Иркутской области. Стоимость контракта составила более 7,3 млрд руб., указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, стенд будет находиться на территории обсерватории нелинейной радиофизики. На площадке нагревного стенда разместят антенное поле и комплекс оборудования, с помощью которого в атмосферу будет излучаться радиосигнал, здание пункта управления с рабочими местами операторов, вычислительное и вспомогательное оборудование. Кроме того, для научных сотрудников и инженерного персонала подрядчику необходимо построить общежитие, сообщала ранее администрация Ангарского городского округа.

Срок завершения работ установлен до 31 декабря 2029 года. Проектная документация была одобрена Главгосэкспертизой в сентябре этого года.

На данный момент в мире действуют три нагревных стенда для изучения физики атмосферы Земли. Установки располагаются на Аляске, в Европе и в Нижегородской области.

