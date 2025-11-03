В Бугульме проведут ремонт административного здания на 246,7 млн рублей

В Бугульме на капитальный ремонт административного здания на улице Газинура Гафиатуллина, где располагается МБУ «Централизованная районная клубная система», выделят 246,7 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Работы включают отделочные, электромонтажные, сантехнические, пуско-наладочные работы, ремонт систем отопления и кондиционирования, остекление, обновление кровли и фасада, а также благоустройство территории. Завершить проект планируется к декабрю 2026 года.

Финансирование ремонта будет осуществлено за счет бюджета Татарстана. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

МБУ «Централизованная районная клубная система» отвечает за сохранение национальных традиций, развитие народного творчества и организацию досуга жителей Бугульминского района.

