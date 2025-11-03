Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз исчерпал ресурсы для военной помощи Украине и планирует восполнить дефицит за счет новых кредитов и конфискации российских активов. Он подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать в этих инициативах.

Господин Орбан также отметил, что, по данным британского журнала The Economist, Украине потребуется около 400 млрд долларов в ближайшие четыре года для продолжения войны. Эти средства необходимы для закупки оружия, восстановления инфраструктуры, выплаты пенсий и зарплат. «Ожидается, что счет оплатит Европа. Больше никто не готов взять на себя эти расходы»,— написал он на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что его страна не обязана финансировать Украину, так как у нее нет для этого политических, экономических или моральных оснований. Орбан добавил, что ряд других стран разделяет эту позицию, но Венгрия открыто выражает свое несогласие, что вызывает недовольство Брюсселя.

С 2022 года страны ЕС и G7 заморозили около €280 млрд российских активов и периодически направляют доходы от них Украине. Еврокомиссия намерена экспроприировать эти замороженные активы до конца года.