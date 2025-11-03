Отпуск продают за деньги

Две трети россиян хотят каждый год получать компенсации за неотгулянный отпуск, это следует из данных опроса сервиса SuperJob. 66% респондентов отметили, что готовы отказаться от отдыха в пользу дополнительных выплат. Основные причины — высокие ставки по вкладам и нежелание куда-либо уезжать. Поводом для исследования стала инициатива депутатов. В Госдуме обсуждается предложение закрепить компенсации за полный отказ от ежегодного отпуска, сообщил спикер Вячеслав Володин. Сейчас согласно Трудовому кодексу, подобные выплаты обязательны только в случае увольнения.

Сейчас некоторые сотрудники, чтобы получить деньги, даже ненадолго разрывают контракт с работодателем, рассказал заместитель генерального директора портала Rabota.ru Александр Ветерков: «Согласно нашим опросам, половина россиян имеет неиспользованные отпуска, это очень высокий процент. И у большинства он накопился с момента начала пандемии COVID-19, когда появились удаленные форматы работы. До этого примерно 10% людей отвечали, что у них есть неиспользованные дни. Многие перестали брать отпуск, и действительно получить эту выплату достаточно сложно. Для этого можно только его оформить либо уволиться из компании, потому что официально она неиспользованные дни не может по заявлению работника ему оплатить, он должен обязательно отгулять отпуск. Есть истории как раз, когда люди специально увольняются, и сразу приказ оформляется в том числе для того, чтобы получить эти компенсации.

Сейчас не все предприятия готовы к тому, чтобы выплатить сразу значимые суммы денег. У многих организаций в результате этого счета могут обнулиться либо уйти в минус, и предприятиям придется кредитоваться. Поэтому им выгоднее, чтобы сотрудники брали отпуска или выплачивать эти компенсации в плановом порядке, а не оформлять их в один момент. Согласно результатам опроса работодателей, они уже сейчас продумывают механизмы, каким образом мотивировать людей ходить в отпуска по графику, а также планировать их на будущее с учетом того, что у них есть неистраченные дни».

Как показывает исследование SuperJob, почти четверть россиян считает, что работодатели могут начать злоупотреблять ежегодной компенсацией, если ее закрепят на законодательном уровне. А именно — запрещать сотрудникам уходить в отпуск и просто выплачивать деньги за него в конце года. “Ъ FM” спросил у топ-менеджеров, разрешают ли они работникам отказываться от отдыха?

Директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «Идея пожертвовать отпуском, конечно, возникает не от хорошей жизни. Для любого человека, который стремится к тому, чтобы повышать качество своей жизни, отдых и восстановление — это один из важнейших факторов долголетия и вопрос здоровья в том числе. Если нет возможности по каким-то экономическим параметрам повышать заработную плату, у нас встает вопрос о том, чтобы все-таки сотрудник отдыхал принудительно. Я вспоминаю свои молодые годы, когда практически ни разу не брал отпуск и работал практически круглыми днями без выходных. Но честно могу сказать, что ни к чему хорошему это не приводит». Генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Компании разделяются на две принципиальные категории. Первые говорят сотрудникам, что можно отпуск взять, но все равно им придется работать и выплатить компенсацию нет возможности. Либо второй вариант — деньги должны быть выплачены. У нас это делается при продлении контракта, не ежегодно, раз в два года, и разница компенсируется по среднему доходу. Я считаю это справедливой схемой, выбор всегда за человеком. Реакция россиян меня совершенно не удивляет, практически всегда люди стараются заработать больше. Для предприятия это нейтральная история. Мы все равно создаем резерв под отпуска». Президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «В России абсолютно непропорционально растет заработная плата относительно уровня и качества производительности труда. Он в том числе зависит от того, насколько человек банально высыпается. Я считаю, что люди обязаны сходить в отпуск, не потому, что это показывает какой-то его высочайший уровень корпоративной вовлеченности, просто выгорание никто не отменял. Единственная на сегодняшний день нормальная, признанная всеми система восстановления, — через выходные дни».

Другое исследование об отпусках в сентябре провела редакция «Финансы Mail». У респондентов спросили, хватает ли им 28 дней отдыха в год. Около половины ответили, что хотели бы иметь еще одну неделю отпуска.

Егор Парфенов