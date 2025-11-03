Адмирал Драгоне: бои на Украине зашли в тупик, следует возобновить диалог
Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил в интервью BBC, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Он подчеркнул, что настало время для переговоров, чтобы избежать дальнейших потерь. Адмирал Драгоне отметил, что НАТО продолжит поддерживать Украину до достижения стабильного мира.
Адмирал Джузеппе Каво Драгоне
Фото: Ciro De Luca / Reuters
Адмирал Драгоне также подчеркнул важность для Европы самой заботиться о своей обороне. Он отметил, что приоритетом НАТО является противовоздушная оборона, и в ближайшие месяцы на восточных границах блока может быть создана «стена дронов».
30 октября президент России Владимир Путин приказал Минобороны обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в зоны окружения войск ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Для этого российское командование может прекратить в этих районах боевые действия на 5-6 часов, если «к этому готова» украинская сторона. При этом президент выразил обеспокоенность возможными провокациями со стороны Киева.