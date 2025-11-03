В Дагестане возбудили уголовное дело из-за дизентерии у детей

В Казбековском районе Дагестана возбудили уголовное дело после того, как десять детей заболели дизентерией. Об этом сообщил глава района Гаджимурад Мусаев в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, дети заразились от бессимптомных носителей среди персонала детских садов. У сотрудников также обнаружили возбудитель дизентерии.

Случаи кишечной инфекции зарегистрировали в с. Дылым. Проверка показала, что источник заражения связан с нарушением санитарных норм в образовательных учреждениях.

«К допустившим нарушение правил гигиены сотрудникам детских образовательных учреждений будут применены меры дисциплинарного воздействия», — заявил господин Мусаев.

Чиновник пояснил: «В детских садах и школах района проведут внеплановые проверки. Особое внимание уделят санитарному состоянию пищеблоков и медицинскому контролю за персоналом. По факту происшествия возбудили уголовное дело в ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)».

Валентина Любашенко