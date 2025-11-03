Бастрыкин поручил завести дело после обращения жильцов аварийного дома в Ижевске

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жильцов аварийного дома 1962 года постройки в городке Машиностроителей в Ижевске. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СКР Фото: Информационный центр СКР

«Здание находится в непригодном для проживания состоянии из-за высокой степени износа несущих конструкций, разрушающихся перекрытий кровли и изношенности коммуникационных систем»,— говорится в сообщении. В 2022 году дом признали аварийным и подлежащим сносу.

В феврале 2025 года часть жильцов были переселены в маневренный фонд. Срок предоставления жителям благоустроенного жилья установлен на 2035 год. «Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли»,— добавили в СКР.

Региональное СУ СКР проводит процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.