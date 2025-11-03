Татарстанца обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть работника

В Татарстане направлено в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при высотных работах, повлекшем гибель человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, 9 июля 2025 года в Черемшанском районе местный житель допустил к работе стропальщика без необходимого обучения. Пострадавший упал с 12-метровой высоты в люк резервуара для хранения нефтепродуктов и в тот же день скончался в больнице.

Анна Кайдалова