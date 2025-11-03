Поставкам ищут альтернативу

Турция планирует сократить закупки нефти в РФ в пользу сырья из Ирака и Казахстана, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, бизнес в республике хочет дистанцироваться от поставщиков из России из-за санкционных рисков. Один из крупнейших НПЗ в стране SOCAR уже закупил четыре партии нефти у других игроков с поставкой в декабре, утверждают источники Reuters. Сделки заключены с компаниями из Ирака и Казахстана. По данным аналитиков Kpler, в ноябре Турция получит свыше 140 тыс. баррелей иракской нефти в сутки. При этом еще в октябре этот показатель не превышал 100 тыс.

Крупные заводы действительно ищут альтернативы российскому сырью, рассказал турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу: «Понятно, что есть какие-то альтернативные пути по снабжению Турции нефтью. Не могу сказать, что это сильно занимает повестку дня в стране, тем не менее СМИ об этом пишут и обсуждают ситуацию. Это была общая политика и в отношении поставок российского газа: когда еще не существовало никаких санкций, Анкара искала альтернативы. В данной ситуации, так или иначе, она будет зависеть от другой стороны. Найдется другой поставщик, который сможет поставлять то же количество топлива, что Турция закупает у России. Естественно, конкуренты могут изменить ценовую политику, тем более под санкции попадают именно компании, а не сама российская нефть. Сейчас альтернатива — это Ирак и Иран».

Как отмечает Reuters, помимо Ирака и Казахстана, турецкие НПЗ впервые закупили нефть у Бразилии. Также в ноябре ожидаются поставки сырья из Анголы. Турецкий политолог Икбаль Дюрре уверен, что крупный бизнес действует вполне рационально и преследует символическую цель: «Дело в том, что Турция и так в этих странах покупала и покупает сырье. В последний раз, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган посещал Вашингтон, он заключил договор о закупке у американских компаний.

Но суть в том, что всего этого ни при каких обстоятельствах не хватит, чтобы компенсировать то количество, которое республика покупает из России. Турция не может отказаться от этой нефти.

Но для того чтобы отвлечь внимание США, не раздувать конфронтацию, Анкара может делать какие-то такие шаги. Почти 65% составляет зависимость от российской нефти. Ни казахских, ни иракских ресурсов на ближайшие годы не будет достаточно, чтобы это компенсировать».

Собеседники Reuters считают, что вскоре от нефти из России также откажется и турецкий переработчик Tupras. Это необходимо для сохранения экспорта топлива в Европу. 22 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции против «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних структур. Американский Минфин дал месяц на завершение операций с подпадающими под ограничения компаниями. Это вряд ли можно назвать достаточным основанием для отказа от российской нефти, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Пока мы не видим каких-то изменений в объеме поставок. Если Турция или еще кто-то не будет закупать сырье, значит, у нас должны сократиться добыча, экспорт, а мы этого не видим. Тоже странно, что республика якобы сейчас уже начинает закупать больше у других стран, хотя санкции заработают с 21 ноября только в отношении "Роснефти" и ЛУКОЙЛа. Сомнений этой версии доставляет и то, что еще в начале года под санкции попали "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", что никак не отразилось ни на каком из российских покупателей. Сейчас вдруг почему-то целые государства должны перестать покупать сырье из РФ. Поэтому я думаю, что страна может менять схему закупок нефти точно так же, как и все остальные. Появятся дополнительные посредники.

Турция может просто в информационном поле такие вбросы делать, мол, они начали переориентировать свои поставки. Но республика как один из наиболее смелых игроков, покупателей российских углеводородов, наоборот, может сейчас увеличить закупку, например, у каких-то других стран для того, чтобы в дальнейшем на самом деле увеличить объемы поставок российской нефти, но выдавать ее за какую-то другую. При этом иракская и казахская нефть на самом деле дороже. Кроме того, если бы дело было в санкциях в отношении российской компании, можно было предположить, что Турция, наоборот, сократит закупку нефти из Ирака, потому что одно из крупнейших месторождений там — Западная Курна-2 — разрабатывает ЛУКОЙЛ. Тут большой вопрос: а можно ли в этом случае брать иракскую нефть или нет?»

Восемь стран ОПЕК+ 2 ноября объявили об увеличении предельного уровня нефтедобычи в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки, сообщили в пресс-службе организации. Ранее министр нефти Кувейта отметил, что санкции США против российских компаний положительно повлияют на мировые цены на сырье. Торговая неделя завершилась ростом стоимости нефти марки Brent на 0,2%, почти до $65 за баррель. Однако в целом за октябрь сырье подешевело на 1%, колебания цены наблюдались в пределах $64-65, следует из данных торгов.

Леонид Пастернак