«КамАЗ» выплатил держателям облигаций 167,7 млн рублей

ПАО «КамАЗ» завершило выплату купонного дохода по облигациям серии БО-П14 на общую сумму 167,7 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Купонный период длился с 2 октября по 1 ноября 2025 года. Доход на одну облигацию составил 16,77 руб. Всего купонные выплаты были произведены по 10 млн облигаций, размещенных в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.

Выплаты осуществлялись в российских руб. безналичным способом, обязательства эмитента были исполнены полностью к установленной дате.

Анна Кайдалова