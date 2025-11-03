Полиция наградила представителей «Русской общины» за помощь в Екатеринбурге

Полиция наградила дружинников «Русской общины» Верх-Исетского района Екатеринбурга, сообщили представители группы в своем telegram-канале. Торжественная церемония состоялась в Отделе по вопросам миграции №9.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Поводом для привлечения дружинников послужили участившиеся в начале года нарушения в миграционных отделениях города, создавшие угрозу для сотрудников и посетителей», — рассказали добровольцы в своем telegram-канале.

«Русская община» за время своей работы помогла провести несколько задержаний, пресекла попытки дачи взятки и дискриминации по национальному признаку.

«Особую значимость эта помощь имела в условиях нехватки кадров, учитывая, что весь штат отдела состоит из женщин», — отметила дружина в своем telegram-канале.

Отметим, что благодарственные письма вручала лично начальник Отдела по вопросам миграции.

«Русская община» — общественная организация, созданная в 2020 году, ставящая цель «возродить соборность и общинность русского народа». В Екатеринбурге, по сообщениям СМИ, она действует с мая 2023 года. В группе движения в Екатеринбурге «ВКонтакте» 200 тыс. подписчиков.

Артем Путилов