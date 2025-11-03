Трамп считает, что руководство России хочет вести торговлю с США

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что российское руководство проявляет интерес к экономическому сотрудничеству с Вашингтоном.

«И я думаю, он (президент РФ Владимир Путин.— "Ъ") хочет прийти и торговать с нами, сделать много денег для русских»,— отметил господин Трамп.

Американский президент поддерживает такое желание и считает это положительным развитием событий. «Я думаю, это отлично»,— добавил он. По его словам, между Россией и США сегодня не так много деловых контактов «из-за глупости». Господин Трамп выразил надежду, что торгово-экономические связи между странами смогут расшириться.

Президент США ранее также говорил о наличии «хороших отношений» с российским лидером и возможности восстановления диалога на основе прагматичного подхода, несмотря на текущий военный конфликт.