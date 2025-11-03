Глава СКР поручил проверить содержание объекта культурного наследия в Оренбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия (ОКН) в Оренбурге, сообщает информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Ведомство отмечает, что в СМИ и соцсетях сообщается о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия регионального значения по улице Яицкой в Оренбурге. Как сообщали СМИ, это здание было возведено в 1880-е годы. В 2021 году его продали предпринимателю, который обещал восстановить исторический облик здания и отремонтировать его, но обязательства не выполнил. Здание продолжает разрушаться, забор обвалился, окна выбиты, двери распахнуты настежь. Несмотря на то что в этом году договор с предпринимателем был расторгнут, до настоящего времени мер к устранению нарушений не принято, подчеркивают в ИЦ СКР.

В СУ СК России по Оренбургской области по факту непринятия чиновниками мер сохранению ОКН организована процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Оренбургской области Дмитрию Ибраеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Андрей Васильев