Доля онлайн-торговли в Ростовской области увеличилась до 8,9% в 2025 году

Интернет-торговля в Ростовской области за январь-август 2025 года выросла на 12,7% и достигла 87 млрд руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на директора регионального департамента потребительского рынка Ирину Гелас.

По данным госпожи Гелас, общий розничный товарооборот Ростовской области составляет 1,3 трлн руб. Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж региона увеличилась до 8,9%. В аналогичном периоде 2024 года этот показатель составлял 8,2%.

«Ключевыми приоритетами развития торговли Ростовской области являются реформирование нестационарной торговли и развитие ярмарок», — отметила директор регионального департамента потребрынка.

По ее словам, около 40% онлайн-продаж в донском регионе формируют компании «Вайлдберриз», «Озон», DNS и «Ситилинк». Местные производители также активно представлены на площадках маркетплейсов — количество карточек донских товаров достигает 150 тыс.

Валентина Любашенко