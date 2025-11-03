В Челябинске временно перенесут три трамвайных остановки
В Челябинске три трамвайных остановки временно перенесут. Изменения коснутся остановочных пунктов «Омская» и «Дорожная больница», сообщает пресс-служба администрации города.
Остановку «Омская» в сторону областной больницы и центра перенесли за перекресток улиц Омская и Блюхера.
Трамвайную остановку «Дорожная больница» в направлении центра города временно разместили за перекресток Блюхера и Доватора.
Изменения связаны с обустройством новых остановочных павильонов.