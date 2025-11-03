Глава Саратова: нужно обеспечить качественное содержание парков и скверов в зиму

Глава Саратова Михаил Исаев потребовал от МБУ «СадовоПарковое» и районных служб обеспечить качественное содержание парков и скверов в зимнее время. По его словам, они должны быть такими же ухоженными и комфортными для отдыха, как и летом.

Господин Исаев поставил задачу завершать первый проход и очистку основных аллей и входных групп к 07:00. Он указал на необходимость использования средств малой механизации для уборки широких дорожек.

Для противогололедной обработки, как отметил Михаил Исаев, разрешается задействовать лишь те материалы, которые не приводят к разрушению покрытий общественных пространств. Он потребовал не допускать механическое повреждение зеленых насаждений при уборке парков и скверов.

Павел Фролов