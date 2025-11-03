«Трактор» победил «Сибирь» со счетом 4:3
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над «Сибирью» из Новосибирской области. Встреча завершилась со счетом 4:3.
Матч состоялся 2 ноября в Челябинске. В составе «Трактора» отличились Василий Глотов, Джордан Гросс, Владислав Юсупов и Александр Кадейкин. З
За «Сибирь» голы забили Сергей Широков, Владимир Ткачев и Александр Першаков.
«Трактор» остается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч команда сыграет дома с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.