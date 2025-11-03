Кабардино-Балкария нарастила производство мяса на 20% в 2025 году

Агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарии за девять месяцев 2025 года произвел 37,6 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе, что на 20% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики Казбека Кокова.

По информации ведомства, производство птичьего мяса за январь-сентябрь выросло на 15% и достигло 31 тыс. тонн. Лидерами отрасли стали три района: Прохладненский с объемом 18,8 тыс. тонн, Урванский — 6,7 тыс. тонн и Чегемский — 4,1 тыс. тонн. Эти районы обеспечили свыше 95% всего регионального производства птицы на убой.

«Общий объем сельскохозяйственной продукции в республике составил 61 млрд руб., превысив прошлогодний результат на 5,5%. Валовой сбор зерновых культур показал рост на 15% по сравнению с 2024 годом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Валентина Любашенко