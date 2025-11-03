Прокуратура проведет проверку по факту возгорания автобуса около Тюмени
Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту пожара в пассажирском автобусе на 314 км федеральной автодороги Тюмень-Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Пресс-служба МЧС по Тюменской области
Напомним, ЧП произошло утром второго ноября в районе деревни Посохова (Тюменская область). На месте происшествия работали восемь сотрудников подразделений МЧС России и областной противопожарной службы. В ходе тушения было задействовано три единицы техники. Сам пожар повредил двадцать кв. м. автобуса. Пострадавших нет.
Прокуратура организовала проведение проверки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.
«При наличии оснований будет приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.