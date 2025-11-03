Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура проведет проверку по факту возгорания автобуса около Тюмени

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту пожара в пассажирском автобусе на 314 км федеральной автодороги Тюмень-Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба МЧС по Тюменской области

Напомним, ЧП произошло утром второго ноября в районе деревни Посохова (Тюменская область). На месте происшествия работали восемь сотрудников подразделений МЧС России и областной противопожарной службы. В ходе тушения было задействовано три единицы техники. Сам пожар повредил двадцать кв. м. автобуса. Пострадавших нет.

Прокуратура организовала проведение проверки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

«При наличии оснований будет приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Артем Путилов

