Полиция начала проверку после ДТП с двумя пострадавшими пассажирами в Волгограде

В Советском районе Волгограда в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дорожная авария произошла напротив дома № 2А по ул. Шауляйская. Согласно предварительным сведениям, там водитель автомобиля Haval не справилась с управлением, выехала на встречку и протаранила бордюрный камень, после чего врезалась в маршрутную «ГАЗель».

В результате аварии в медучреждение увезли двух пассажиров маршрутки. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов