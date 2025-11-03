Politico: в ЕС опасаются за поддержку Киева от МВФ из-за активов России

В Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за несогласованности по использованию замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на сведения европейских чиновников.

По информации издания, МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного кредита», обеспеченного замороженными активами России. Однако против использования этих активов выступают Франция, Италия и, особенно, Бельгия, чей отказ поддержать кредит может привести к приостановке финансовой помощи Украине. Европейские дипломаты и представитель Еврокомиссии подчеркивают, что заключение такого соглашения будет убедительным аргументом для МВФ в подтверждении финансовой устойчивости Украины на ближайшие несколько лет.

Отмечается, что поддержка Международного валютного фонда, хоть и невелика по объему, является важным индикатором эффективного государственного управления и стабильности экономики Украины. Тем не менее времени на согласование позиции в ЕС остается мало: ключевое заседание МВФ может пройти уже в декабре. Это ставит под угрозу получение кредита на сумму около €8 млрд, который планируется выделить Украине.

В Еврокомиссии рассчитывают на предоставление Украине в долг на сумму до €150 млрд с использованием российских активов в качестве финансовой базы до конца 2025 года