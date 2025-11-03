Средняя зарплата в Удмуртии составит почти 110 тысяч рублей к 2028 году

Средняя начисленная зарплата в Удмуртии достигнет 109,8 тыс. руб. к 2028 году, что на 62,6% больше, чем в 2024-м, следует из базового варианта оценки оплаты труда работников в прогнозе социально-экономического развития Удмуртии на ближайшую трехлетку. С документом на сайте правительства республики ознакомился «Ъ-Удмуртия». По консервативному варианту показатель к 2028 году составит немногим меньше — 106,5 тыс. руб.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Сохранению положительных темпов роста зарплаты будут способствовать ежегодные мероприятия по сохранению достигнутых 2018 году значений целевых показателей по оплате труда медицинских, педагогических, социальных работников и работников учреждений культуры, индексации зарплат “неуказных” категорий работников бюджетной сферы (в том числе административно-управленческий персонал.— “Ъ-Удмуртия”), обеспечению МРОТ»,— говорится в прогнозе.

По итогам семи месяцев 2025 года средняя зарплата работников организаций Удмуртии сложилась на уровне 74,6 тыс. руб. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2024-го. По документу, значительному увеличению показателя способствовали высокие темпы роста оплаты труда на обрабатывающих производствах (+21,9% год к году), в сферах оптовой и розничной торговли (+21,9%), транспортировки и хранения (+15,9%), образования (+23,6%), здравоохранения и оказания социальных услуг (+19,3%).

Самые высокие зарплаты в 2024 году традиционно фиксировали в отраслях добычи полезных ископаемых (107,4 тыс. руб.), информационных технологий и связи (97,9 тыс. руб.) и финансовой и страховой деятельности (92,8 тыс. руб.). Реальная зарплата год к году выросла на 15,7%.

Ожидается, что к концу 2025 года средняя начисленная зарплата достигнет 79,3 тыс. руб. (+17,4% год к году). Темпы роста годовой реальной зарплаты за указанный период замедлятся с 15,7 до 6,5%.