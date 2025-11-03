В Татарстане на капремонт административных зданий направят 290,6 млн рублей

В Татарстане на проведение капитального ремонта шести объектов в Казани и районах республики выделят 290,6 млн руб. Следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

Самым дорогостоящим станет обновление здания Управления Роспотребнадзора по Татарстану — работы с закупкой мебели и оборудования обойдутся в 99,6 млн руб.

Также капитально отремонтируют здание администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов (65,2 млн руб.), здания администраций в Тюлячах (44,5 млн руб.) и на ул. Восстания в Казани (30,3 млн руб.), а также помещения Госкомитета по закупкам Татарстана (29,5 млн руб.). Кроме того, 21,3 млн руб. направят на ремонт здания по улице Исаева, находящегося в частной собственности.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Работы профинансируют из бюджета республики, завершить их планируется до декабря 2026 года.

Еще 8,6 млн руб. выделят из средств муниципального бюджета на ремонт здания исполнительного комитета Заинского района на ул. Крупской в Заинске.

Анна Кайдалова