В Перми появится дом с пятиметровыми потолками

Группа компаний «Альфа» строит пятиэтажный дом комфорт-класса в Индустриальном районе Перми по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 30, сообщается в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Высота потолков в доме будет достигать 5,1 м, притом что обычно высота потолков в жилых домах — около 3 м.

«Альфа дом у “Столицы”» рассчитан на 57 квартир, от студий до четырехкомнатных. Общая жилая площадь составит 2,6 тыс. кв. м. На первом этаже будет 12 квартир с пятиметровыми потолками, в подземном — кладовые и несколько коммерческих помещений. На территории будут также детская и спортивная площадки. Разрешение на строительство было выдано 16 октября 2025 года. Ввод дома в эксплуатацию намечен на конец 2027 года.

Группа компаний «Альфа», возглавляемая Сергеем Ширинкиным, работает на пермском рынке строительства 19 лет. По ведениям компании, за этот период группа ввела в эксплуатацию 26 домов, среди них объекты «Гавань» на ул. Подводников, 112, «Танго» на ул. Т. Барамзиной, 38, «Скворцы» на ул. К. Цеткин, 35, и другие.