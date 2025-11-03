Губернатор сообщил о расширении программы ремонта водопроводов в Саратове

В Саратове благодаря увеличению финансирования расширили программу масштабного ремонта сетей МУПП «Саратовводоканал». Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Специалисты приступили к работам на четырех дополнительных участках, в том числе улице Алексеевская. Там проводится замена изношенных сетей, которым свыше 40 лет.

Господин Бусаргин подчеркнул, что работы необходимо завершить как можно скорее, материалы уже находятся на площадке. Первый этап масштабной реконструкции водопровода в Саратове, как он добавил, полностью завершен.

Павел Фролов