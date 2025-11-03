Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю Государственного Совета Татарстана Фариду Мухаметшину по случаю Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин поздравил татарстанцев с Днем народного единства

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин поздравил татарстанцев с Днем народного единства

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент пожелал всем татарстанцам здоровья и успешной реализации намеченных планов.

Он также отметил, что сохранение народного единства остается главным условием уверенного развития России, укрепления ее безопасности и успешного решения важных государственных задач.

Анна Кайдалова