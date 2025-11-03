Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Владимир Путин поздравил татарстанцев с Днем народного единства

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю Государственного Совета Татарстана Фариду Мухаметшину по случаю Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент пожелал всем татарстанцам здоровья и успешной реализации намеченных планов.

Он также отметил, что сохранение народного единства остается главным условием уверенного развития России, укрепления ее безопасности и успешного решения важных государственных задач.

Анна Кайдалова