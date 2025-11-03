Два водителя погибли в ДТП с четырьмя фурами на трассе в Иркутской области

В Куйтунском районе Иркутской области на 1581 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» произошло серьезное ДТП с участием четырех большегрузных автомобилей. По предварительным данным, двое водителей погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, столкновение произошло между четырьмя фурами. Спасатели при помощи аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавших из кабин, которые были зажаты в искореженных автомобилях. На месте происшествия работают четыре специалиста МЧС и одна единица техники.

Дорожное движение на данном участке закрыто в обоих направлениях. Для легкового автотранспорта и маршрутных транспортных средств организован объезд через населенный пункт Листвянка. По информации полиции Иркутской области, одна из фур получила значительные повреждения и превратилась в груду металлолома, а на дорогу высыпались мешки с грузом.