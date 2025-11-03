В Пензенской области с начала 2025 года рак выявили у более 6,6 тыс. человек

В Пензенской области за первые девять месяцев этого года рак обнаружили у более 6,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В 10% случаях речь идет о впервые выявленной онкопатологии. Благодаря диспансеризации специалисты обнаруживают рак на ранней стадии в более чем 60% случаев.

В минздраве диспансеризацию населения назвали важнейшим элементом медицинской профилактики. Комплекс обследований включает скрининги на такие распространенные виды рака, как рак молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легких, желудка.

Павел Фролов