В Челнах отремонтируют центр временного содержания иностранных граждан

В Набережных Челнах проведут капитальный ремонт жилого корпуса с медицинским блоком Центра временного содержания иностранных граждан МВД по Татарстану, расположенного на улице Металлургической, 6. На эти цели выделили 85,7 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Работы включают отделку коридоров, душевых и санузлов, монтаж инженерных сетей, ремонт кровли и полов, благоустройство территории, установку оборудования, мебели и инвентаря. Финансирование осуществляется из бюджета Татарстана. Завершить ремонт планируется к декабрю 2026 года.

Центр был открыт в 2018 году и рассчитан на 270 человек. В нем есть отдельные блоки для мужчин и женщин, семейные комнаты, медицинское отделение, столовая, склады и спортивные площадки.

Анна Кайдалова