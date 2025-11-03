В Пензенской области зафиксировано снижение числа незаконных рубок

На территории Пензенской области число нарушений лесного законодательства в 2025 году составило 250. Об этом сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

С начала этого года в регионе возбуждено 230 дел об административных правонарушениях. В 71 случае речь идет о нарушениях правил пожарной безопасности в лесах.

Число незаконных рубок в Пензенской области значительно сократилось благодаря усилиям лесных инспекторов. В 2025 году специалисты выявили 23 случая незаконной заготовки древесины. Ущерб составил около 2,2 млн руб.

Павел Фролов