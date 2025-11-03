Полиция выясняет обстоятельства гибели пассажира иномарки под Пензой

В Пензенском районе Пензенской области в результате ДТП погиб пассажир иномарки. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Дорожная авария произошла в 16:45 1 ноября на 439-м км федеральной трассы «Нижний Новгород — Саратов». Участниками ДТП стали автомобили Mazda CX-9 и Mazda 3. Первым управлял мужчина 1990 года рождения, вторым — мужчина 1991 года рождения.

В результате аварии пострадали пять человек. В лечебное учреждение увезли обоих водителей, а также двух пассажиров Mazda CX-9 — мужчину 1993 года рождения и женщину 1976 года рождения. Находившийся на пассажирском сиденье Mazda 3 мужчина 1987 года рождения погиб.

Павел Фролов