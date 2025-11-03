Уральцы завоевали 16 медалей в финале чемпиона «Абилимпикс»

Жители Урала завоевали 16 медалей в финале чемпиона «Абилимпикс», сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем telegram-канале. Свердловская область заняла 7 место в общем медальном зачете.

Отметим, в этом году впервые участвовали бойцы специальной военной операции (СВО). В компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» победил Сергей Устьянцев, в «Операторе БПЛА» — Дмитрий Кристя.

«Особая гордость за молодых специалистов. В номинации «Переводчик» первое место у студентки Уральского государственного педагогического университета Анжелики Сухаревой. Студентка колледжа управления и сервиса «Стиль» Юлия Сесина в составе национальной сборной России завоевала золото в компетенции «Фотограф», — сообщил губернатор региона Денис Паслер в своих соцсетях.

Победителями чемпионата стали 450 участников. Лидером стала Москва с 101 медалью. Второе место досталось Татарстану с 56 медалями, а третье место занял Санкт-Петербург с 45 медалями. Среди зарубежных участников первое место заняла Белоруссия, второе — Азербайджан, третье — Катар.

«Абилимпикс» — чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Абилимпикс как международное некоммерческое движение зародился в Японии в 1971 году. С 2014 года чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов проводится и в России.

Артем Путилов