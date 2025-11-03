На трассе в Иркутской области столкнулись четыре фуры, два водителя погибли

Два водителя погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения четырех большегрузов на трассе «Сибирь» (Р-255) в Иркутской области. Массовое ДТП, как рассказали в полиции региона, произошло на 1581 км трассы в Куйтунском районе. В настоящее время на данном участке перекрыто движение, объезд организован через деревню Листвянка.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП. По информации спасательного ведомства, пострадавших зажало в кабинах, их удалось достать при помощи спецоборудования.

Илья Николаев